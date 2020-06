Bonus matrimonio nel decreto Rilancio: sconti per cerimonia, abiti e fotografo

Tra i vari aiuti economici previsti dal governo per sostenere la crisi da Covid-19, spunta anche il bonus matrimonio. Si tratta di un emendamento al decreto legge Rilancio. Questo consisterebbe in un’importante detrazione – pari al 25% – sulle spese della cerimonia: servizio fotografico, abito da sposa, allestimenti floreali, ristorante e molte altre voci legate all’organizzazione del gran giorno, tra cui anche il/la wedding planner.

La proposta vuole dare una spinta al settore dei matrimoni, che ne è uscito molto colpito dal lockdown e dalla pandemia, e aiutare le giovani coppie a compiere il grande passo. Sarà erogabile per i matrimoni celebrati a partire da gennaio 2021. Ingente la somma stanziata: si parla di 200 milioni di euro, in parte da ricavare dal fondo destinato al reddito di cittadinanza.

Bonus matrimonio

Al momento il Bonus matrimonio è in discussione in Commissione Bilancio alla Camera, insieme a moltissimi altri emendamenti aggiuntivi e modificativi al decreto per il rilancio economico del Paese dopo l’emergenza coronavirus.

Le regole di distanziamento sociale, l’obbligo della mascherina, la chiusura di ristoranti e sale per eventi per mesi ha fatto sì che molte coppie sono state costrette a rimandare il lieto evento previsto in questi mesi di emergenza sanitaria. Ancora oggi, nonostante il lockdown sia terminato, le restrizioni attuali hanno portato molte coppie a decidere di rinviare le nozze al prossimo anno.

Ma in cosa consiste? Come si può utilizzare il bonus matrimonio? Si tratta di una detrazione del 25% dell’imposta lorda sulle spese dei matrimoni celebrati in Italia a partire da gennaio 2021, fino all’ammontare complessivo di 25.000 euro. Un aiuto soprattutto per le coppie più giovani.

L’agevolazione per gli sposi è ancora in via di discussione e potrebbe essere stralciata dal decreto oppure modificata. Al momento non è ancora ufficiale quindi i dettagli e la certezza di questo aiuto economico si avrà soltanto quando sarà convertito in legge.

Le spese detraibili del Bonus matrimonio

Nell’elenco delle spese detraibili nella misura del 25% rientrano queste voci:

ristorante e servizio catering;

affitto locale;

addobbi floreali;

abiti della sposa e dello sposo;

servizio fotografico;

trucco e acconciatura;

wedding planner.

