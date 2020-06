Coronavirus, bollettino Protezione Civile oggi 11 giugno: 379 nuovi positivi

Bollettino Protezione Civile 11 giugno. Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, emetterà alle ore 18:00 il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese. Questi i dati reali aggiornati ad oggi, giovedì 11 giugno 2020.

Bollettino Protezione Civile 11 giugno

Nell’ultimo bollettino diffuso ieri erano stati segnalati alla protezione civile 71 decessi e 202 nuovi casi di Covid-19. Il numero di casi positivi al Coronavirus in Italia è pari a 236.142 (+379 rispetto a ieri), di cui 171.338 guariti (+1399) e 34.167 morti (+53). È questo il bollettino di oggi, giovedì 11 giugno, reso noto dalla Protezione civile. Dei contagiati attualmente positivi sono 30.637 (-1.073). 26.270 sono in isolamento domiciliare con pochi sintomi o asintomatici, 4131 sono ospedalizzati e 236 sono ricoverati in terapia intensiva

In terapia intensiva si trovano oggi 236 persone (-13). Sono ancora ricoverate con sintomi 4131 persone (-189). In isolamento domiciliare ci sono 26.270 persone (-871).

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 53 persone (ieri le vittime erano state 71 ), arrivando a un totale di decessi pari a 34.167 . I guariti raggiungono quota 171338, per un aumento in 24 ore di 1399 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1.293 persone)

Bollettino Protezione Civile Campania ieri 10 giugno

Bollettino Coronavirus Campania. Continua il trend dei positivo dei nuovi casi positivi in Campania. Ieri, 10 giugno, i medici hanno registrato solo 3 contagiati. A renderlo noto il bollettino giornaliero della Protezione Civile.