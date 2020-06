Napoli, spinge l’amica sugli scogli dopo litigio: come sta la 22enne di Caserta

Napoli. Lotta tra la vita e la morte la 22enne di Caserta, che ieri notte è stata spinta sugli scogli da un suo amico, Gennaro M., 24 anni, a quanto pare durante una discussione.

Napoli, spinge l’amica sugli scogli dopo litigio

Non sono ancora chiari i motivi del litigio. Ma, stando ad una prima ricostruzione, pare che il giovane l’abbia spinta mentre i due erano vicino al muretto che costeggia la scogliera di Nisida.

Nella caduta la ragazza ha battuto la schiena sugli scogli ed è poi finita in mare probabilmente perdendo conoscenza e rischiando di annegare. A soccorrerla sono stati gli altri amici presenti che si sono tuffati in acqua e sono riusciti, non senza difficoltà, a riportarla sulla terra ferma.

Poco dopo è sopraggiunta una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei carabinieri, che si trovavano poco distante per un altro intervento. Alcuni testimoni hanno fermato i militari, raccontando loro cosa era successo poco prima. Al loro arrivo il ragazzo era ancora sul posto: gli uomini dell’Arma lo hanno fermato e interrogato per la ricostruzione della dinamica.

Le sue condizioni

La giovane è stata poi soccorsa col supporto di un equipaggio del 118 e trasportata all’ospedale San Paolo, dove è arrivata in condizioni che sono subito apparse disperate. Nell’impatto la giovane ha riportato delle ferite molto gravi, per tale ragione i medici hanno disposto il trasferimento della 22enne al Secondo Policlinico di Napoli per una operazione chirurgica d’urgenza, dove tutt’ora si trova ricoverata in prognosi riservata. Intanto, il ragazzo è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Nelle prossime ore verrà trasferito nel carcere di Poggioreale in attesa del processo.