Napoli, ancora bullismo: ragazzino pestato dal branco. Uno di loro riprende la scena. Video

Un altro episodio di bullismo tra minorenni si è verificato a Napoli, stavolta in zona Fuorigrotta. In un filmato si vede un ragazzino aggredito sia verbalmente che fisicamente prima da un giovane fisicamente più grosso di lui e poi dall’intero branco.

La vicenda è stata denunciata dal gestore di una pagina Facebook che ha segnalato l’accaduto al Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli inviandogli i filmati.

Napoli, ragazzino aggredito dal branco: uno di loro riprende la scena

“Alcuni cittadini ci hanno inviato questi filmati, che sarebbero stati girati a Fuorigrotta, dove un gruppo di ragazzini accerchia ed aggredisce un bambino. Abbiamo avuto modo di contattare il ragazzo in questione e la vicenda risulta essere veritiera, inoltre non sarebbe la prima volta che l’adolescente viene preso di mira da quella stessa banda di bulli. Abbiamo provveduto ad inviare il filmato originale, senza volti oscurati, alle autorità che procederanno a svolgere le dovute indagini e all’identificazione dei protagonisti”, ha spiegato Borrelli.

Non è stato d’insegnamento l’episodio analogo accaduto lo scorso 8 maggio, nella Pineta dei Colli Aminei. Qui un ragazzino di 13 anni fu barbaramente picchiato da un gruppo di coetanei, dopo un litigio su Whatsapp. Uno di loro riprese la scena con un telefonino e lo diffuse sui social network. I responsabili di quell’aggressione furono individuati e denunciati in stato di libertà per i reati di minacce aggravate e lesioni aggravate.

“Purtroppo ci troviamo di fronte all’ennesimo atto di bullismo e la vicenda se confermata nella dinamica a noi riferita e che si vede nei video sarebbe molto grave. La situazione è preoccupante perché gli episodi di violenza tra minori sono in continua crescita”, ha aggiunto il consigliere Borrelli.

VIDEO