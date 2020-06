Flora Beneduce lascia Forza Italia: “Sosterrò De Luca”

Flora Beneduce lascia Forza Italia. La consigliera regionale ha annunciato di abbandonare il partito con il quale è stata eletta, cinque anni fa, in Consiglio regionale della Campania. E ora l’intenzione è quella di sostenere Vincenzo De Luca alle prossime elezioni. Il motivo, spiega, è che se da un lato Forza Italia “è un partito che ha, da tempo, smesso di esercitare qualunque funzione democratica”, dall’altro spiega di aver “apprezzato” il lavoro di De Luca nella gestione della emergenza Covid-19.

“Parlo da medico prima ancora che da esponente delle istituzioni regionali – dice – . A De Luca non ho mai fatto mancare critiche, di merito e mai demagogiche, in questi anni di opposizione. Ma non posso non riconoscere che ha lavorato incessantemente per proteggere la Campania dalla avanzata della pandemia”. E di De Luca spiega di aver apprezzato anche il Piano socio economico che è andato a “sopperire carenze del Governo”.

“Ricorderei inoltre a chi per cinque anni ha fatto opposizione e solo ora, negli ultimi giorni della legislatura, passa dall’altra parte – sottolinea De Siano – che i tanti trasformisti che per convenienza personale hanno usato il nostro partito per poi abbandonarlo in vista di chissà quali prospettive, non hanno mai trovato fortuna. Quello che mi sento di dire intanto, soprattutto ai tantissimi giovani e meno giovani amici che continuano ad esprimere interesse per il nostro progetto politico – conclude – è che mai come in questo momento troveranno lo spazio per esprimersi, per crescere e farsi valere”.