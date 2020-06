Bollettino Coronavirus oggi 10 giugno: 202 nuovi positivi

Bollettino Coronavirus di oggi 10 giugno della protezione civile. I dati della Protezione civile delle 18 illustrano l’andamento dell’epidemia con gli aggiornamenti su contagi, attualmente positivi, morti, guariti, ricoverati e terapie intensive. Nell’ultimo bollettino diffuso ieri erano stati segnalati alla protezione civile 79 decessi e 283 nuovi casi di Covid-19, in linea rispetto ai 280 nuovi casi registrati lunedì insieme a 65 vittime.

Bollettino protezione civile 10 giugno

Il numero di casi positivi al Coronavirus in Italia è pari a 235.763 (+202 rispetto a ieri), di cui 169.939 guariti (+1.293) e 34.114 morti (+71). È questo il bollettino di oggi, mercoledì 10 giugno, reso noto dalla Protezione civile. Dei contagiati attualmente positivi 27.141 sono in isolamento domiciliare con pochi sintomi o asintomatici, 4.320 sono ospedalizzati e 249 sono ricoverati in terapia intensiva. Le regioni più colpite restano Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. I tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia sono 4.381.349 (62.699 in più di ieri).

Dei 202 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 99 nuovi positivi (il 49% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 26 casi in Piemonte, 24 in Emilia Romagna, di 3 in Veneto, di 3 in Toscana, di 20 in Liguria e di 18 nel Lazio. Zero casi in Puglia, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Sardegna, Val d’Aosta, Calabria, Molise.

In terapia intensiva si trovano oggi 249 persone, 14 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 4320 persone, 261 meno di ieri. In isolamento domiciliare 27141 persone (-887 rispetto a ieri).

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 71 persone (ieri le vittime erano state 79), arrivando a un totale di decessi 34114. I guariti raggiungono quota 169939, per un aumento in 24 ore di 1293 unità (ieri erano state dichiarate guarite 2062 persone).