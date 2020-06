Catania, nuovo caso di coronavirus: isolata intera famiglia

Torna la paura del coronavirus in Sicilia. Ieri due nuovi contagi. Uno a Palermo e l’altro in provincia di Catania. A Palagonia, nel catanese, si registra infatti un nuovo caso di Covid-19. Un’intera famiglia è stata messa in isolamento fiduciario per due settimane.

Palagonia (Catania), nuovo contagio da coronavirus

A darne notizia è il sindaco del piccolo comune etneo. “Non è finita – ha dichiarato il primo cittadino -. Ci sono ancora diversi passi da fare, c’è un caso positivo a Palagonia. La persona in questione che non ha alcun sintomo, in questo momento non è a Palagonia, i familiari e chi ha avuto contatti, sono in quarantena. Il caso in oggetto è fortemente indicativo di quanto sia diabolico ed imprevedibile questo virus. Vi aggiornerò nei prossimi giorni, ma raccomando a tutti, di ripassare ogni giorno le misure anti contagio. Si può essere liberi, rimanendo attenti e rispettosi delle regole“.

La situazione in Sicilia

Altre due persone sono risultate positive al test del coronavirus in Sicilia. Il dato è stato trasmesso dalla Protezione civile regionale a quella nazionale. Il totale dei casi di covid 19 nell’isola, dall’inizio dell’epidemia, sale a 3454. Si tratta comunque di persone asintomatiche e che sono state poste in isolamento domiciliare. Al momento il totale delle persone positive al virus sono 853 (i due nuovi casi sono stati compensati dai guariti), e di queste 808 sono in isolamento domiciliare, mentre 39 persone sono in ospedale (-1) e sei ancora in rianimazione (-1). I guariti sono ora in totale 2353.