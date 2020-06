Ospedale San Giuliano di Giugliano, novità e tecnologie all’avanguardia nel reparto di ginecologia

Siamo stati nel reparto di ginecologia dell’ospedale San Giuliano di Giugliano dove sono state messe a disposizioni delle pazienti nuove strumentazioni e tecnologie all’avanguardia.

La terapia del dolore è una particolare metodologia di cui il San giuliano ne ‘è specialista.

Il bambino, una volta nato, passa al nido dove ad accoglierlo ed assistere un team di medici e professionisti esperti e formato anche per i neonati che presentano particolari difficoltà.

Non solo tecnologie per i parti, ma anche supporti per diverse problematiche oltre all’attività ambulatoriale presso la struttura ospedaliera. Novità assoluta è la laserterapia, gratuita per le pazienti oncologiche.

Numeri incoraggianti per il reparto di Ginecologia del San Giuliano.