Dramma a Catanzaro, bimbo di 9 anni muore dopo malore in strada

Catanzaro. Un bambino di nove anni è morto dopo essere stato trasportato a causa di un malore al Pronto soccorso dell’ospedale Pugliese.

Catanzaro, bimbo di 9 anni muore dopo malore in strada

La tragedia si è verificata ieri, lunedì 8 giugno, a Catanzaro, nel quartiere a sud della città di viale Isonzo. Secondo una prima ricostruzione, in serata il bambino stava giocando sotto casa quando ha accusato un forte dolore al petto. Subito prima, a quanto si apprende, aveva bevuto un bicchiere d’acqua.

Immediata la corsa in ospedale, dove il piccolo è stato accompagnato dai suoi genitori, e l’intervento dei medici del pronto soccorso che però purtroppo non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

Il bimbo sarebbe morto in ospedale, dove è arrivato in condizioni critiche, a causa di un arresto cardiaco. Per far luce sulle cause del decesso è stata disposta l’autopsia sul cadavere. Il corpo del piccolo è stato trasferito nel l’istituto di medicina legale del Policlinico universitario.