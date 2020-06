Coronavirus, il bollettino di oggi 9 giugno: 47 morti e 2062 guariti in 24 ore

Bollettino coronavirus Protezione civile oggi, martedì 9 giugno. Sono 283 i nuovi casi di contagio. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 55.033.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 235.561 (+283 rispetto a ieri). Il rapporto tra i nuovi positivi e tamponi o individui testati resta al minimo da inizio epidemia.

Il numero totale dei tamponi sale a 4.318.650, 55.033 in più di ieri. In terapia intensiva si trovano oggi 263 persone. Sono ancora ricoverate con sintomi 4581 persone. In isolamento domiciliare 28.028 persone.

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 79 persone, arrivando a un totale di decessi pari a 34.043. I guariti raggiungono quota 168.646 guariti, per un aumento in 24 ore di 2.062 unità.