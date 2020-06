Chiara Nasti e il nuovo tatuaggio sbagliato: “Sei una capra ignorante”

Chiara Nasti fa ancora parlare di se. Questa volta la nota influencer è finita al centro dell’attenzione a causa di un tatuaggio sbagliato. La Nasti, infatti, avevo deciso di farsi un tattoo con una sua amica, per un dettaglio ha rovinato il tutto.

Chiara Nasti e il tatuaggio sbagliato

Sull’avambraccio di Chiara si legge Since 98’, con una posizione erronea dell’apostrofo che dovrebbe precedere il numero per indicare l’anno di nascita della blogger. Un errore che, come è ovvio, gli utenti del web non hanno saputo perdonare. Sotto al post incriminato sono caduti migliaia di commenti che hanno fatto infuriare la Nasti. Gli utenti di Instagram hanno notato l’inesattezza e sono corsi a farlo notare alla diretta interessata: “Raga l’apostrofo va prima di 98 non dopo” scrive qualcuno, “Capra dal ’98” aggiunge qualcun altro.

La replica di Chiara Nasti

Vista la quantità di commenti negativi e anche di insulti ricevuti, Chiara Nasti in alcune story ha spiegato il perché di questa scelta riconducendola a un errore che lei e l’amica facevano sempre da bambine: “Cioè ma davvero non posso fare un tatuaggio con la mia migliore amica perché viene reputato sbagliato agli occhi degli altri quando il tatuaggio è una cosa abbastanza personale? E assolutamente non è sbagliato, questa è stata proprio una nostra scelta perché è proprio una nostra caratteristica del fatto che da piccole sbagliavamo sempre questa cosa e quindi lo abbiamo fatto in questo modo”.

Poi la giovane influencer ritratta e ammette l’errore commesso. Sì, mi ero inventata una ca**ata sul momento per sorvolare sulla figura di me**da. Abbiamo sbagliato il tatuaggio. Questo ci fa capire quanto io e la mia amica siamo uguali. Non cambieremo il tatuaggio, anzi, per tutto quello che è successo, è ancora più strafiga la cosa… una cosa che ricorderemo per tutta la vita. L’ha fatto prima lei, poi io le ho detto che le persone mi stavano dicendo che era sbagliato. Potevamo modificarlo, ma alla fine l’ho fatto anche io e l’abbiamo lasciato così “.

Fonte foto: Spunteblu_official