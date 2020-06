Castellammare, torna la paura per due nuovi casi di coronavirus: si tratta di un anziano e di un ragazzino

Due nuovi contagi a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. L’Asl ha comunicato che altri due cittadini stabiesi sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta di una 14enne che attualmente si trova in isolamento domiciliare e di un 83enne che risulta ricoverato al Covid Hospital di Boscotrecase.

Castellammare, due nuovi casi di coronavirus in città

“Ai miei concittadini auguro una pronta guarigione, al pari degli altri cittadini stabiesi attualmente positivi al coronavirus”, ha commentato il sindaco Gaetano Cimmino. “I dati pervenuti ci confermano che il coronavirus è ancora in circolo nel nostro territorio e che l’emergenza non è terminata. E’ necessario continuare a prestare sempre molta attenzione e a rispettare le regole per non vanificare gli sforzi e i sacrifici compiuti nel corso delle scorse settimane”.

I due casi fanno salire nuovamente l’attenzione sui contagi a Castellammare di Stabia. Da quanto si apprende si tratta di due casi non collegati ai precendeti e, quindi, da monitorare con attenzione anche i contatti che hanno avuto negli ultimi giorni in cui c’è stata la ripresa delle attività e la fine del lockdown. Questi contagi dimostrano che il virus continua a circolare e la pandemia non può dirsi conclusa in Campania.