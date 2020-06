Bollettino Covid oggi: crescono di nuovo i casi, 65 i morti

Aumenta nuovamente il rapporto tra nuovi positivi e persone sottoposte a test. C’è un caso positivo oggi ogni 58 persone testate, nei due giorni scorsi erano uno ogni 120-140 persone. Il numero delle vittime è 65, mentre si registrano oggi zero vittime in 11 regioni: Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna.

Bollettino Covid oggi 8 giugno

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 235278. Dei 280 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 194 nuovi positivi (il 69,2% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni l’incremento di casi è di 14 casi in Piemonte, 20 in Emilia Romagna, di 14 in Liguria e di 16 nel Lazio.

Zero casi in Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise Basilicata. Un solo caso in Puglia, Sicilia, Friuli V.G. e un caso rispettivamente in provincia di Trento e di Bolzano. Due casi in Marche e Campania, 4 in Veneto e 9 in Toscana.

In terapia intensiva si trovano oggi 283 persone, 4 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 4729 persone, 135 meno di ieri. In isolamento domiciliare 29718 persone (-393 rispetto a ieri). Con i 65 di oggi, il totale dei decessi è 33964.

I guariti raggiungono quota 166584, per un aumento in 24 ore di 747 unità (ieri erano state dichiarate guarite 759 persone).