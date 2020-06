Palma Campania, trovata morta in casa ragazza di appena 33 anni

Drammatico ritrovamento questa mattina a Palma Campania, in provincia di Napoli. Una ragazza di 33 anni è morta in casa sua. Le cause del decesso non sono ancora chiare. A darne notizia in anteprima è il Fatto Vesuviano.

Secondo quanto raccontato dal portale, una giovane di 33 anni è stata rinvenuta senza vita nella sua abitazione, in via Ciccarelli. I familiari avrebbero chiamato i sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno constatato il decesso della vittima. Subito dopo sono sopraggiunti i carabinieri della locale Compagnia per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. La notizia sta facendo rapidamente il giro della città di Palma Campania, gettando nello sconforto amici e parenti della ragazza.