Pozzuoli, furia cieca su un ragazzino: il branco si scaglia contro di lui a schiaffi e pugni. Video

Ancora movida violenta. Questa volta a Pozzuoli. Due almeno gli episodi segnalati alle forze dell’ordine, uno dei quali documentato da un video. Ad anticipare la notizia è il portale Cronaca Flegrea.it.

Pozzuoli, due risse nella serata di domenica

La prima rissa si è consumata in Piazza Del Ricordo, nella zona delle cosiddette Palazzine. Lì due gruppi, probabilmente provenienti da diversi quartieri di Pozzuoli, si sono scontrati fino a notte inoltrata. In un filmato si vede uno degli aggressori salire su un’automobile parcheggiata a scatenare la sua furia su un coetaneo a colpi di cazzotti.

I video sono stati pubblicati in rete con l’hashtag “i leoni”, a riprova della ferocia con cui hanno sferrato calci, pugni e schiaffi. Ad avere la peggio, un giovane chino sul cofano dell’auto e colpito ripetutamente al volto da un ragazzino. La vittima, priva di sensi, è stata lasciata lì. Sul caso è intervenuto anche il consigliere dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, con un post su Facebook. Un cittadino ci ha inviato l’ennesimo grave video denuncia. A questo punto è doveroso chiedersi cosa stia diventando il “divertimento” per una parte dei nostri giovani. Abbiamo girato questa segnalazione alle forze dell’ordine per verificarla e prendere eventualmente i dovuti provvedimenti”.

Un altro episodio si è consumato sul lungomare. A pagarne le conseguenze è stato questa volta un 16enne, ferito al volto e picchiato da una baby-gang. Scene simili si sono registrate anche a Frattamaggiore, dove due ragazzine sono venute alle mani per un fidanzato conteso, e ad Aversa.