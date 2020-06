Covid, Ascierto al Tg3: “Spaventa una seconda ondata. Il virus potrebbe diventare più aggressivo”

E’ preoccupato l’oncologo Paolo Ascierto. Il medico dell’ospedale Pascale di Napoli che ha protocollato la terapia a base di tocilizumab per i malati di Covid-19 lancia l’allarme al Tg3. “Ci spaventa una seconda ondata. Il virus potrebbe mutare in una forma più aggressiva.”

Paolo Ascierto al Tg3: “Preoccupa seconda ondata”

Ascierto è intervenuto ieri ai microfoni del Tg3 Campania. Ha invitato a non abbassare la guardia e a non gridare vittoria troppo presto: “Quello che ci spaventa, in vista di un’eventuale seconda ondata, è che possa mutare diventando più aggressivo. Al momento, abbiamo i numeri che ci dicono che le cose stanno andando bene». E ancora: “Lo sviluppo del vaccino continua, stiamo facendo ancora valutazioni sull’animale, tra ottobre e novembre dovrebbe partire la sperimentazione sull’uomo”.

Il direttore del reparto Melanoma, Immunoterapia oncologica e Terapie innovative del Pascale ha poi elogiato l’uso Tocilizumab, il farmaco anti artrite usato su pazienti affetti da polmonite da Covid 19. “Sappiamo che è un’arma importante che abbiamo a disposizione – ha aggiunto -, speriamo di non averne più bisogno, ma se dovesse esserci una seconda ondata potremmo sicuramente fare affidamento su questa strategia”.

Il rischio in autunno

I timori per una seconda ondata di contagi sono sempre stati presenti nella comunità scientifica. Già alcuni paesi come il Giappone e l’Iran hanno sperimentato un ritorno del coronavirus dopo le riaperture. In Italia, per fortuna, nonostante sia passato più di un mese dal 4 maggio, non si è registrata alcuna impennata di casi da Covid-19. L’epidemiologo Luigi Lopalco, alla guida della task force in Puglia, teme come Paolo Ascierto una seconda ondata in autunno con il ritorno del freddo. A quel punto sarà necessario avviare una campagna di tamponi e di screening a tappeto per evitare che il Covid-19 si confonda con l’influenza stagionale.