Bollettino Coronavirus di oggi: 197 positivi, più della metà in Lombardia

Bollettino coronavirus Protezione civile oggi, domenica 7 giugno. Sono 197 i nuovi casi di contagio (125 solo in Lombardia). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 49.478. Sei Regioni registrano zero nuovi casi: Campania, Friuli, Sardegna, Calabria, Molise, Basilicata.

Bollettino coronavirus protezione civile oggi

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 234998. Il rapporto tra i nuovi positivi e tamponi o individui testati resta al minimo da inizio epidemia.

Dei 197 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 125 nuovi positivi (il 63,4% dei nuovi contagi). Zero contagi oggi in Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata. Anche il Veneto ha annunciato zero contagi, quindi i 6 riportarti nel bollettino della Protezione Civile si riferiscono dunque ai giorni scorsi.

In terapia intensiva si trovano oggi 287 persone, 6 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 4864 persone, 138 meno di ieri. In isolamento domiciliare 30111 persone (-471 rispetto a ieri).

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 53 persone (ieri le vittime erano state 72), arrivando a un totale di decessi 33899. I guariti raggiungono quota 165837, per un aumento in 24 ore di 759 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1297 persone).

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 615 unità (ieri erano stati 1099) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 197 (ieri 270).