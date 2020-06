Giugliano. Degrado all’esterno del MOG, rifiuti ammassati in strada: c’è persino un divano

Giugliano. Degrado fuori mercato ortofrutticolo di Giugliano, rifiuti di ogni genere, elettrodomestici e persino un divano gettato in strada. Non è finito, purtroppo, nella regione pur liberata dalla morsa asfissiante dei cumuli, il rischio di rivedere vie, angoli, asfalto e palazzi offesi dall’immondizia indifferenziata.

Giugliano, degrado all’esterno del MOG

Molte strade di Giugliano, in particolare quelle più isolate e dove c’è meno controllo come quella nei pressi del MOG sono sempre più occupate dalla spazzatura. Come testimoniano le foto inviate di un cittadino inviate alla nostra redazione, la Strada Provinciale Santa Maria a Cubito Giugliano, è diventata una vera e propria discarica a cielo aperto. Inoltre sembrerebbe che qualcuno si sia divertito a sradicare e portar via parte di una barriera di recinzione in ferro, circa 10 metri.

Nonostante i diversi esposti presentati al comune dai comitati civici, dai cittadini e dalle diversi associazioni che denunciano sistematicamente l’abbandono illegale dei rifiuti in strada, che molto spesso diventano vere e proprie micce per roghi nelle ore notturne, le cose non sembrano mai cambiare definitivamente.

Una situazione totalmente diversa è invece riscontrabile nelle strade del centro storico, dove invece c’è una massiccia presenza di controlli, di contenitori dei rifiuti e dei cestini gettacarte.