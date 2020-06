Giugliano in lacrime per la morte di Pasquale Granata: lascia due figli

Giugliano. La città di Giugliano si sveglia con una triste notizia. Come apprendiamo dal gruppo Facebook “Giuglianesi orgogliosi”, un altro grande lutto ha colpito la famiglia Granata. Pasquale Granata, giovane papà giuglianese, è deceduto nella giornata di ieri. Pasquale aveva perso la moglie Nicoletta qualche anno fa ed era rimasto l’unico punto di riferimento dei suoi figli, Gennaro e Maria.

L’uomo era molto benvoluto e stimato in città. Sotto choc la comunità giuglianese dopo la triste notizia. Centinaia di commenti lasciati sulla bacheca dei social per esprimere il cordoglio alla famiglia Granata. “Di nuovo insieme e nessuno più vi potrà dividere riposate in pace”, scrive un utente su Facebook. “Pasqualino, un’animo puro e gentile. Raggiungi tua moglie e tuo fratello e da lassù proteggi i tuoi amati figli”, scrive invece Anna.