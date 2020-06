Incidente sull’A1, arrestato papà delle bimbe morte

E’ stato arrestato nella notte e sarà interrogato lunedì prossimo dal pm il conducente del minivan schiantatosi venerdì poco dopo le 14 contro un camion in A1 causando la morte di due bambine di 8 mesi e 10 anni e dei nonni 50enni

L’uomo, un 30enne di origine sinti e padre delle due giovani vittime, è stato fermato dalla Polstrada con l’accusa di omicidio stradale.

L’arresto del conducente del minivan è avvenuto all’ospedale San Donato dove l’uomo era stato portato per accertamenti.

Il 30enne non ha riportato ferite ma era sotto choc per quanto avvenuto e, per questo, a lungo non in grado di parlare. L’uomo è risultato negativo all’alcoltest. Al momento l’ipotesi più probabile è che il 30enne, al volante da molte ore, abbia perso il controllo del mezzo perché colpito da stanchezza.