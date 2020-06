Apocalisse sull’A1, 4 decessi e 7 feriti: così sono morte le persone coinvolte nell’incidente

Una vettura avrebbe tamponato un tir, finendo poi contro un’altra auto sull’A1, tra Arezzo e Monte San Savino. Così sarebbero morte quattro persone, di cui due sono bambini. Nello specifico un piccolo di 10 mesi e una bambina di 10 anni.

Incidente sull’A1, 4 decessi e 7 feriti: così sono morte le persone coinvolte nell’incidente

Tanti i feriti, almeno sette. E anche tra loro ci sono dei bimbi. In base alle prime informazioni nello scontro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e due auto e i soccorritori stanno lavorando per estrarre le vittime dalle macerie.

Stando ad una prima ricostruzione, la vettura avrebbe tamponato un tir, finendo poi contro un’altra auto. Quattro degli occupanti della monovolume, tra cui due adulti, di nazionalità romena e i due bambini sono morti sul colpo. Al momento le loro generalità non sono state rese note.

I feriti, invece, sono stati portati in elisoccorso in tre ospedali: i bambini all’ospedale Meyer di Firenze. Gli altri cinque, invece, sono stati trasferiti agli ospedali di Arezzo e Siena. Due gli elisoccorsi intervenuti sul luogo dell’incidente. L’autostrada è al momento chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi. Sul posto polizia stradale, sanitari del 118 con tre ambulanze, due elicotteri e i vigili del fuoco.