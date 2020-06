Licola. “La spiaggia libera è un diritto per tutti”, evento con giochi per la raccolta dei rifiuti

Si chiama #errichallenge e, a differenza delle altre competizioni che spopolano sui social, tende una mano all’ambiente. Il progetto “maDre” nasce dalla voglia di valorizzare la nostra Terra e le risorse che essa ci offre, con particolare interesse al mare. Incentiva la partecipazione di ricercatori e cittadini all’esplorazione e protezione della natura. Gruppi autonomi si organizzano soprattutto per liberare la natura dagli scarti abbandonati dall’uomo che danneggiano l’ecosistema.

VOLONTARI IN CAMPO SULLA SPIAGGIA DI LICOLA

E così domani, domenica 7 giugno, alcuni volontari, partendo dall’idea di questo progetto, si recheranno sulla spiaggia libera di Licola-Cuma (ingresso accanto al Lido Vittoria) per ripulire l’arenile. Una raccolta rifiuti con “giochi senza divieti”: riappropriazione della spiaggia con racchettoni tra i rifiuti, caccia alle microplastiche, corsa tra sacchetti e lancio della pneumatico. “Come spesso accade, – spiegano – crisi ed emergenze finiscono con l’essere pagate da chi non ha responsabilità. La spiaggia libera è un diritto per tutti, soprattutto chi vive momenti difficili”.

L’evento è ovviamente aperto a tutti coloro che vogliono dare una mano all’ambiente e godersi la bellezza del litorale flegreo. Appuntamento quindi dalle 17 ‘armati’ di telo mare, guanti e sacchetti per fare la propria parte.