Napoli, Salvini omaggia il poliziotto Lino: fischi e insulti dai balconi

Napoli. “Che faccia tosta, non ti vogliamo a Napoli”, urla una donna affacciata al balcone. “Non si specula sulla morte di un poliziotto”, aggiunge un uomo.

Salvini omaggia poliziotto ucciso: insulti e fischi dai balconi

A Capodichino Matteo Salvini ha deposto una corona di fiori in memoria del poliziotto Pasquale Apicella, l’agente di 37 anni che era alla guida della volante che è stata speronata dall’auto di alcuni rapinatori in fuga.

La sistemazione dei fiori sullo spartitraffico di Calata Capodichino a Napoli dura pochi minuti. Il gesto però non viene apprezzato dai cittadini che lo ricoprono di insulti dai balconi di casa. “Dopo tre mesi sei venuto – ha detto un’altra donna in strada – Hai coraggio a farti vedere”. Il leader della Lega, prima di risalire in macchina, manda un bacio all’indirizzo di una donna che poco prima lo aveva offeso.



Salvini a Napoli

Nel corso della conferenza stampa a Napoli, Salvini non ha risparmiato critiche al governatore De Luca. “L’obiettivo alle elezioni regionali in Campania è vincere, senza vendere l’anima al diavolo”, ha affermato il leader della Lega Matteo Salvini, a Napoli per presentare l’ingresso di Severino Nappi e Gianpiero Zinzi nel partito. “Vogliamo vincere e convincere”, ha aggiunto Salvini.

“Noi non imponiamo niente a nessuno, ma se c’è un candidato, anche civico, che mette d’accordo tutti va bene, purché incarni il cambiamento rispetto a De Luca”.

“Caldoro? È una buona persona”, risponde Salvini alla domanda di un cronista. Sul nome del magistrato Catello Maresca come candidato alle prossime regionali in Campania dice: “Mi piace molto per quello che dice e quello che fa. Ciò non vuol dire che sia il candidato della Lega. Ci sono anche tanti imprenditori e uomini di giustizia che stimo”.

E su De Luca dice: “Se il modello De Luca è quello dei fantastici 4: De Luca, De Mita, Mastella e Pomicino, lo lascio a lui”. Poi aggiunge: “Accetto un confronto con De Luca anche domani mattina, ma su temi veri e non sul colore dei miei occhiali. Parlando di rifiuti, ecoballe, lavoro e sanità”, ha spiegato Salvini.