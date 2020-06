Strage sull’autostrada Milano-Napoli, 4 morti tra cui un neonato e una bimba di 10 anni. Video

Sulla A1 Milano-Napoli, poco dopo le 14:00, è stato chiuso il tratto tra Arezzo e Monte San Savino in direzione di Napoli, a causa di un incidente tra un mezzo pesante e due auto, avvenuto al km 360. Al momento quattro le vittime conferme: tra questi ci sono anche due bambini. Sono 7 i feriti gravi che al momento sono stati trasportati in ospedale. Tra loro ci sono altri due bambini.

Tragico incidente sull’A1

I Vigili del fuoco del Comando di Arezzo stanno intervenendo in autostrada A1 km 360 direzione sud, tra Arezzo e Monte San Savino, per un incidente stradale che ha coinvolto diversi mezzi. Al momento l’autostrada risulta bloccata in entrambi i sensi di marcia e sul posto è presente anche l’elicottero Drago del nucleo VF di Arezzo.

Sono al momento 4 i km di coda. Sul luogo dell’evento sono subito intervenuti anche i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Aggiornamenti

Le vittime sono un neonato di 10 mesi e una bambina di 10 anni. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, i due bimbi si trovavano su una monovolume a sette posti, con altre cinque persone. Da una prima ricostruzione la vettura avrebbe tamponato un tir, finendo poi contro un’altra auto. Quattro degli occupanti della monovolume, tra cui due adulti, di nazionalità romena e i due bambini sono morti sul colpo.

Video pubblicato da Arezzo Ora