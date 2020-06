Oroscopo Paolo Fox venerdì 5 giugno 2020 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Quali segni, fra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, saranno fra le grazie degli astri questo venerdì 5 giugno 2020? Vediamo cosa dicono le stelle per questa giornata per i quattro segni dello zodiaco.

Oroscopo venerdì 5 giugno 2020: Leone

Buone nuove. Arriva una giornata piacevole, dopo tanti problemi e arrabbiature! In più la Luna sarà armonica e stuzzicherà la tua voglia di amare. I nati in Leone impegnati sentimentalmente continueranno alla grande. I single dovrebbero guardarsi in giro, mentre chi vive un rapporto in crisi non è detto che non cerchi altrove. Sul lavoro ci saranno altri contrasti, eppure si può già intravedere una riappacificazione futura. Aspettati altri attacchi dall’esterno, ma tu ora sei più forte a saprai fronteggiarli. Secondo le previsioni astrologiche oggi avrai tre grandi alleati: la Luna, il Sole e Venere! Con tre complici di questo calibro preparati a vivere emozioni intense in amore, forse un incontro speciale.

Oroscopo venerdì 5 giugno 2020: Vergine

Sarà un altro weekend un po’ fiacco quello in arrivo. Alcune giornate di lavoro ti mettono a dura prova, perché tu sei un tipo che s’impegna molto e non si risparmia, ma sappi che, tutto sommato, uscirai vincente da questo 2020. Evita di trasformare questa stanchezza in malinconia, ansia o, peggio ancora, depressione. Le stelle ti invitano a rilassarti di più. La parola d’ordine per oggi sarà: prudenza. Come indica l’oroscopo la Luna sarà in aspetto contrario e potrebbe procurarti dei problemi. Ti sentirai parecchio nervoso, ma non cedere alla tentazione, seppure forte, di fare polemica su ogni cosa.

Oroscopo venerdì 5 giugno 2020: Bilancia

Secondo l’oroscopo oggi avrai la Luna e Venere a favore: l’amore sarà in primo piano. I single dovrebbe darsi da fare per trovarlo. Chi ha sofferto in passato, sarebbe il caso di lasciarsi alle spalle le ferite e riaprirsi al mondo con più fiducia. Se hai ricominciato a lavorare, potresti esserti accorto che qualcosa è cambiato. Le relazioni ora sono più complicate. Si è perso l’armonia di prima. Ci vorrà ancora un po’ di pazienza. Oggi la Luna piena stimolerà la tua voglia di svago. È probabile che troverai il modo di organizzare una gita al mare, stare insieme alle persone care e trascorrere una giornata di puro relax e divertimento.

Oroscopo venerdì 5 giugno 2020: Scorpione

Sono giornate in cui mediti molto sul tuo passato. Tu sei un tipo molto nostalgico, ma oggi dovresti sforzarti di non immalinconirti troppo e di guardare di più al futuro! Pensare troppo al passato, specialmente in amore, alla lunga fa più danni che altro. Per te, ora, sono importanti dei rapporti di qualità. In questo momento desideri fortemente cambiare qualcosa nel lavoro: un ruolo, un compito, forse un gruppo e non è detto non accada presto. Questo cielo ti incoraggia a sfruttare le prossime ore per fare bene i conti. Oggi sarai impegnato in questioni bancarie, nella gestione dei tuoi risparmi. Muoviti con molta attenzione.