Pd, Marco Sarracino a Teleclubitalia: “Nicola Pirozzi ottimo candidato per Giugliano”

“Il campo largo del centrosinistra a Giugliano c’è. Si deve identificare la coalizione che dovrebbe sostenere Nicola pirozzi candidato sindaco. Penso che Nicola sia un possibile e ottimo candidato per Giugliano”. Sono le parole del segretario provinciale del Pd Marco Sarracino nel corso di Tg Club Speciale Coronavirus in onda su Teleclubitalia. “Ha lavorato bene in città metropolitana, è un nome che può unire. Oggi dobbiamo provare a costruire coalizione ampie perchè siamo in un periodo che sarà così difficile che la collaborazione istituzionale è fondamentale”.

Su un’apertura a Poziello e sulla coalizione di governo calata anche a livello locale e dunque un’alleanza tra Pd, Italia Viva e 5 stelle anche a Giugliano, auspicata dallo stesso segretario, Sarracino dice: “Stiamo lavorando a una candidatura che venga dal Pd, se c’è qualcuno che si è già candidato, mi pare complicato avviare una discussione che possa essere unitaria”.

La sfiducia a de Magistris

“La città di Napoli è in uno stato di abbandono notevole e crediamo meriti di meglio. Riteniamo che la mozione di sfiducia andasse firmata anche oggi. Mi chiedo perchè quando bisognava votare la mozione le altre forze politiche di opposizione si sono tirate indietro?” dice il segretario.

“Noi intanto stiamo lavorando al lancio di una conferenza programmatica speriamo per luglio e sarà una conferenza dove affronteremo come programmare un futuro diverso”.

Sul fronte delle elezioni regionali e il sostengo a De Luca per Sarracino è giunto il momento di “convocare una direzione regionale per capire qual è il perimetro della coalizione e quali candidature bisogna mettere in campo”.

Per l’esponente dem il presidente De Luca ha ben affrontato l’emergenza Covid in Regione. “La Campania è uscita bene da una situazione che poteva assumere situazioni drammatiche. Potevamo essere di fronte a una tragedia che non c’è stata per meriti della gestione di queste settimane”.