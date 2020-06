Tragedia ad Anzio, peschereccio si ribalta e affonda: un morto

Tragedia ad Anzio: un peschereccio si è ribaltato a causa del mare mosso e poi è affondato. E’ accaduto appena fuori il porto. Un morto tra i tre membri dell’equipaggio che si trovavano sull’imbarcazione in quegli attimi terribili.

Tutto è accaduto alle 15.30 quando il peschereccio stava entrando nel porto di Anzio. Improvvisamente l’imbarcazionesi è piegata, probabilmente a causa del forte vento, iniziando a imbarcare acqua. La vicenda è accaduta a circa 150 metri dalla costa. Sul posto i carabinieri e la capitaneria ed diverse ambulanze.

Due persone sono state recuperate in mare. Un terzo uomo è stato portato a riva. I soccorritori hanno provato a rianimarlo per oltre venti minuti, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.