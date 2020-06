Dramma ad Aversa, suora si accascia a terra in bagno e muore

Aversa. Dramma nel convento ad Aversa, suora si accascia a terra e muore. Ad anticipare la notizia è il quotidiano EDIZIONE CASERTA. Secondo quanto riporta la testata locale, nella giornata di ieri, la religiosa era in bagno quando si è accasciata al pavimento ed è deceduta. Ancora da chiarire le cause della morte: forse un malore o forse un incidente domestico. Nella caduta la donna avrebbe anche battuto violentemente la testa a terra.

Dramma ad Aversa

Sul posto è giunta anche un’ambulanza. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constarne il decesso. Sulla salma sarà effettuato l’esame autoptico per chiarire le cause della morte. Le generalità della donna non sono state rese note.