Incubo nel Casertano. Guarita dal Covid, torna in ospedale ma è di nuovo positiva

Marcianise. Aveva creduto di aver vinto la sua battaglia contro il Covid e invece, a distanza di un mese e mezzo, ha scoperto di essere ancora positiva al Coronavirus.

Guarita dal Covid, torna in ospedale ma è di nuovo positiva

Protagonista di questa vicenda una donna di 75 anni, di Succivo, che ieri pomeriggio si è presentata all’ospedale di Marcianise per dei controlli. I medici l’hanno sottoposta al tampone, il quale ha dato esito positivo.

Come riporta Edizione Caserta, ad aprile era stata infatti ricoverata al Covid Hospital di Maddaloni e, dopo il doppio tampone negativo e l’accertata guarigione, era stata anche dimessa dalla struttura ospedaliera

L’anziana donna dovrà essere sottoposta ad un nuovo tampone di conferma, ma in ogni caso è scattato il protocollo. Il pronto soccorso di Marcianise è stato chiuso per consentire la sanificazione del reparto, che è stato riaperto dopo un’ora. Come da prassi, è stata disposta la quarantena per il personale venuto in contatto con la 75enne. La donna è stata successivamente trasferita in nottata al Covid Hospital di Maddaloni.