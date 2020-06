Torna la libertà di spostamenti tra regioni in Italia e gli effetti sono evidenti. Si registrano folle nelle stazioni, in particolare a Milano, e code in autostrada.

Riapertura Regioni, code a Messina e in autostrada. Folla nelle stazioni

Lunghe file sono anche segnalate all’imbarco dei traghetti per la Sicilia a Messina. Code davanti agli imbarcaderi della compagnia Carone & Tourist già per la prima corsa delle 4.40 e per quella successiva delle 7.20.

Alla stazione Centrale di Milano c’è un sensibile aumento dei passeggeri che si recano nel principale scalo ferroviario milanese e anche che accedono a ogni treno.

Ma le stazioni e gli scali aerei restano comunque sotto controllo. A partire da Termini e dagli aeroporti di Roma, dove saranno rilevate le temperature corporee. Per chi viaggia sui treni a media e lunga percorrenza (Intercity e Alta Velocità) previsti la misurazione della temperatura e il divieto di salire a bordo se si superano i 37.5 gradi. È stata anche ripristinata la ristorazione a bordo, ma con la consegna al posto di cibi e bevande confezionati.

Controlli in Campania

In Campania tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie, con treni che effettuano collegamenti interregionali, o all’aeroporto, dovranno sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, in caso di valore pari o superiore a 37,5 gradi, a test rapido Covid-19 ed eventuale tampone.

La prescrizione è contenuta nell’ordinanza 54 firmata dal presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, e valida fino al 15 giugno. Il provvedimento prevede anche che tutte le persone provenienti dalle altre regioni italiane o dall’estero hanno l’obbligo, in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL competente e il proprio medico.