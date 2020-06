Teverola, va a trovare gli amici e viene colpito da una trave: Felice muore a 43 anni

Teverola. Si chiamava Felice Falco e aveva 43 anni. E’ la persona morta questa mattina a Teverola, nella zona industriale, proprio nel giorno della festa della Repubblica. A darne notizia, in anteprima, è il portale EdizioneCaserta.it.

Secondo quanto riportato dal giornale casertano, Felice si sarebbe trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato. Era partito da questa mattina dalla sua abitazione di Orta di Atella per andare a trovare alcuni amici nell’area industriale, impegnati a lavorare in un cantiere. Una volta all’interno, però, in circostanze ancora da chiarire, si è staccata una trave da un punto alto della struttura e l’ha colpito alla testa. Per Felice non c’è stato niente da fare: sarebbe deceduto sul colpo tramortito dal colpo. I sanitari, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri della stazione di Teverola che, in sinergia con i militari del reparto territoriale di Aversa, hanno avviato le indagini del caso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. L’attività investigativa viene seguita secondo la procedura dei casi di morte bianca: i militari dell’Arma hanno provveduto a informare l’Ispettorato del Lavoro per verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul cantiere e la Procura della Repubblica di Napoli Nord. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma in attesa di fissare l’esame autoptico, come da prassi per questo tipo di incidenti.