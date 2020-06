Lutto in casa Gattuso, Francesca muore a 37 anni: “Ha lottato fino all’ultimo respiro”

Napoli. Lutto in casa Napoli, è deceduta a 37 anni Francesca Gattuso, sorella di mister “Ringhio”. Francesca aveva accusato un malore ed era stata ricoverata in terapia intensiva a Varese lo scorso mese di febbraio, nella serata in cui l’allenatore del Napoli disertò il post-partita della sfida con la Sampdoria per visitarla in ospedale. Gattuso ha appreso la tragica notizia mentre stava dirigendo l’allenamento della squadra a Castel Volturno.

Francesca Gattuso abitava a Gallarate, in provincia di Varese, dove risiede da anni sia la famiglia dell’ex milanista sia lo stesso allenatore, che nelle zona ha anche un’attività commerciale.

Il tweet del Milan

Francesca Gattuso ha affrontato la malattia con la stessa carica e la stessa solarità con cui ha vissuto Milanello e il Milan ogni giorno. Rino, il tuo immenso dolore e quello della tua famiglia è anche il nostro. Riposa in pace cara Francesca.