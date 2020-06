Caserta, coppia compie furto con la figlia di 5 anni: la piccola li attendeva in auto

Caserta. Sono andati a compiere un furto portandosi dietro la loro figlioletta, una bambina di 5 anni, che li attendeva in auto.

Caserta, coppia mette a segno furto con la figlioletta

In manette è finito un uomo, denunciata anche una donna a Valle Maddaloni, nella provincia di Caserta. I carabinieri della locale stazione, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Cognuolo, nel cantiere dell’alta velocità denominato “varco 11”: qui hanno colto in flagranza di reato A.F., classe 1982, già noto alle forze dell’ordine e residente a Mormanno (Cosenza), che è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato in concorso; la sua convivente, una donna di 28 anni di Limatola (Benevento) è stata invece denunciata in stato di libertà per lo stesso reato.

All’ingresso del cantiere, i militari dell’Arma hanno intercettato i due che stazionavano vicino alla loro autovettura: l’uomo stava caricando all’interno del bagagliaio 5 taniche di carburante, per un totale di 90 litri, appena rubate nel cantiere, mentre la donna lo attendeva nell’abitacolo, nel quale era presente anche la loro figlia, una bimba di 5 anni. I militari lo hanno arrestato e portato nelle camere di sicurezza della stazione dei carabinieri, dove resta a disposizione della competente Autorità Giudiziaria