Pensione di cittadinanza giugno 2020: la data della ricarica

Pensione di cittadinanza di giugno 2020, quando avverrà la ricarica? Il Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza.

La pensione di cittadinanza viene erogata ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.

Pensione di cittadinanza giugno

Quando viene ricaricata la Carta PdC a giugno 2020?

Il pagamento ricarica giugno Carta PdC avviene:

Domanda PdC presentata prima di giugno: pagamento dal 27 giugno.

Domanda PdC presentata entro giugno 2020: pagamento ricarica avviene con la consegna della card, a partire dal 15 luglio in poi.

L’elaborazione e le relative disposizioni di pagamento per le nuove domande PdC sono inviate a partire dal 15° giorno del mese successivo a Poste che ne cura poi la distribuzione delle card con già accreditata la somma spettante di RdC.

Leggi anche: Reddito di cittadinanza giugno 2020: c’è la data del bonifico. Le novità

Con la pensione di cittadinanza spetta la tredicesima? Tra i beneficiari della pensione di cittadinanza c’è chi si sta chiedendo se con la pensione di cittadinanza spetta anche la tredicesima mensilità, così come spetta ai lavoratori dipendenti, pensionati, dipendenti pubblici e titolari di prestazioni assistenzialistiche come la pensione di invalidità.

Ebbene, secondo quanto previsto dalla legge, ai beneficiari della pensione di cittadinanza non spetta la tredicesima così come non spetta su altre misure come Naspi e Bonus Bebè. Ai pensionati spetta però la tredicesima pensione ed in alcuni casi il bonus tredicesima.

La Pensione di Cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza di età inferiore ai 67 anni.

Non è prevista alcuna sospensione nel caso della Pensione di Cittadinanza che, pertanto, si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda.