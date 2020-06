Meteo 2 giugno: come sarà il tempo il giorno della Festa della Repubblica

Come sarà il tempo martedì 2 giugno? Le previsioni indicano che la giornata della Festa della Repubblica trascorrerà all’insegna di una mattinata piuttosto soleggiata su praticamente tutte le regioni, al pomeriggio invece aumenteranno le nubi in alcune zone della penisola. Attesa poi nei prossimi giorni una nuova perturbazione. L’inizio dell’estate meteorologica (quella astronomica partirà il 20) è stato caratterizzato da una sorta di riscossa anticiclonica e anche le prossime ore saranno all’insegna del bel tempo su gran parte delle nostre regioni.

Meteo 2 giugno

Secondo ilmeteo.it, la prima parte della giornata vedrà un quadro meteorologico tutto sommato discreto al Nord, salvo per qualche nota d’instabilità sui rilievi del basso Piemonte, sulla Sardegna e per una moderata nuvolosità su Liguria, Emilia Romagna e sui litorali veneti.

Nel corso del pomeriggio, la situazione andrà lievemente peggiorando a causa della coda di una perturbazione che andrà a lambire l’arco alpino: su queste aree ci attendiamo un generale aumento della copertura nuvolosa con precipitazioni sparse e anche con qualche isolato rovescio o temporale. Rischio di qualche debole piovasco inoltre sulla Sardegna, mentre aumenteranno le nubi sulle coste del medio e basso Tirreno.

Sul resto del Paese avremo una modesta variabilità in un contesto piuttosto caldo, in quanto le temperature sono attese in generale aumento. La perturbazione in oggetto sfilerà verso levante piuttosto rapidamente tant’è che già dalla serata la situazione generale tornerà tranquilla su gran parte dell’Italia, salvo qualche residuo piovasco a ridosso dei rilievi alpini occidentali, in particolari su quelli valdostani.

Meteo in Campania 2 giugno

In particolare in Campania il tempo sarà nuvoloso su tutta la Regione con temperature che vanno da minime di 10 a massime di 26 gradi.