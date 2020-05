Bari, in piazza la protesta dei “gilet arancioni”: “La pandemia non esiste”

Prosegue la manifestazione dei “gilet arancioni” nelle piazze italiane. Stamane è arrivata anche a Bari la protesta guidata dall’ex generale dei carabinieri Antonio Pappalardo.

Qualche centinaia di persone, tra le quali si è aggiunto lo stesso Pappalardo, in piazza della Libertà, fra i palazzi della prefettura e del Comune, hanno gridato i loro slogan indirizzati soprattutto contro il governo Conte.

Le manifestazioni in Italia hanno finora suscitato l’indignazione di molti per il mancato rispetto delle norme di sicurezza antiCovid e per le tesi negazioniste sulla pandemia.

Secondo i gilet arancioni il Coronaviurs sarebbe una montatura e non sarebbe altro che uno stratagemma per innescare una crisi e i conseguenti provvedimenti restrittivi. Per questo tra gli slogan più scanditi c’è “libertà, libertà”. E nel mirino c’è il premier Giuseppe Conte: “Deve andare a casa”.