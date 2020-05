La Grecia riapre all’Italia: ma a determinate condizioni

La Grecia riapre le porte all’Italia. I passeggeri non saranno sottoposti a misure più stringenti di quarantena a partire dal prossimo 15 giugno. Lo riferiscono fonti governative all’Afp.

L’eccezione resta invece per le regioni più colpite dalla pandemia da coronavirus, come ad esempio l’Ile-de-France (Parigi e dintorni) per la Francia, quattro regioni italiane (Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto) e altre quattro spagnole (Madrid, Catalogna, Castilla e Leon, Castille-La-Mancha).

Chi arriva da queste regioni sarà sottoposto a un test all’arrivo. Se negativo, il passeggero si metterà in auto-quarantena per 7 giorni. Se positivo, la quarantena sarà di 14 giorni. Lo si legge sul sito dell’ambasciata greca.

“Ciò dipenderà dall’aeroporto di origine, non dal paese di origine”, spiegano fonti governative. Ieri la Grecia aveva annunciato l’apertura degli aeroporti di Atene e Salonicco ai turisti di 29 paesi, di cui una quindicina dell’Ue, a partire dal 15 giugno. Una lista in cui non c’era l’Italia. La stessa lista verrà aggiornata il primo luglio.