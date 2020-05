Parete, chiude per sempre il bar di Zio Frankie: l’annuncio sui social

Chiude un pezzo di storia della movida agro aversana e giuglianese. Lo storico bar di Zio Frankie a Parete, famoso per i drink low cost, chiude i battenti dopo anni e anni di attività. Un pezzo di storia della gioventù giuglianese e agro-aversana che va in soffitta. L’annuncio della chiusura è arrivato via social sulla pagina ufficiale del localino paretano.

Parete, chiude per sempre il bar di Zio Frankie

“Abbiamo aspettato un po’ di tempo prima di pubblicare questo post”, esordisce la lettera d’addio. “Ci avete scritto in tanti chiedendoci quando avremmo riaperto, se avremmo riaperto. La risposta è no: Zio Frank non riaprirà più”.

Il motivo? “Dopo più di venti anni di attività abbiamo deciso di abbassare le saracinesche e prenderci il dovuto e meritato riposo. Non dimenticheremo le persone che abbiamo “cresciuto” in tutto questo tempo. Non smettete di crederci, perché qualcosa potrebbe ancora succedere. Grazie per tutto quello che avete fatto per noi, sono stati anni fantastici”.