De Luca: “Gli assistenti civici? Andranno in giro con il saio con scritto ‘Pentiti'”

“Gli assistenti civici sono praticamente assistenti spirituali volontari. Si sono formati alla scuola del niente e saranno chiamati a fare il nulla”. Sono le parole del presidente della Campania De Luca durante il messaggio del venerdì ai campani.

Il governatore ha parlato dei 60mila assistenti civici che il governo intenderebbe istituire per gestire questa fase 2 dell’emergenza Covid.

De Luca: “Assistenti civici? Fanno gli esercizi spirituali”

“Abbiamo chiesto cosa possono fare questi assistenti civici e la risposta è stata che possono fare moral suasion, gli esercizi spirituali – ha detto De Luca -. Andranno in giro con il saio con scritto “pentiti, è colpa tua” tra i vicoli dei mercati, tra gli stand di frutta. Abbiamo chiesto se avranno una formazione specifica, se saranno psicologi, educatori? No. Si sono formati alla scuola del niente e saranno chiamati a fare il nulla. Bene, possiamo consolarci: il governo ha deciso di ridare vita dopo otto secoli al movimento degli spirituali, gli allievi di Ubertino da Casale e Jacopone da Todi che andranno in giro a portare la buona novella. Mi auguro solo che non vengano alla fine a bussare alle nostre porte di casa alle 3 di pomeriggio, quando qualcuno si sarà appena assopito per la pennichella. Gli assistenti volontari, assistenti spirituali volontari. Mi auguro non diano fastidio alla protezione civile che sta facendo un lavoro eccezionale. A volte – continua il governatore – sembra davvero di doversi convincere che in questo paese l’unica cosa seria è il cabaret”.

