De Luca in diretta: “Stiamo ancora aspettando soldi dal governo, non vorrei Gualtieri fosse spirato”

“Governo ha assunto una scelta irresponsabile. La data delle elezioni la fissano le Regioni e non il Governo nazionale. In Italia abbiamo aperto tutto, diventa francamente ridicolo in queste condizioni di andare a votare di qui a due mesi. Quando il Governo dice apriamo le scuole a settembre, e poi andiamo a votare a settembre, sta prendendo in giro l’italia”. Sono le parole del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nell’ormai consueto appuntamento del venerdì.

Elezioni

“È una cosa irresponsabile. Significa che i ballottaggi del voto ci saranno a metà ottobre quando ci sarà la seconda ondata. Ma poi quando si aprono le scuole? Quest’anno bisogna fare un lavoro enorme per riaprirle. E cosa si fa? Si riapre una settimana e si richiude di nuovo per la santificazione. Noi così apriamo l’anno scolastico a ottobre, quando ci sono i ballottaggi”, afferma il governatore De Luca.

“In Campania pensiamo di fare i tamponi sul personale scolastico. Abbiamo fatto riunione con i pediatri che ci hanno chiesto di prescrive i tamponi per scuole dell’obbligo e per le materne. Ma sarà complicato. Ad oggi nessuno ci ha detto una risposta da Paese serio. Non si può votare, andiamo a settembre in una condizione di totale disastro”, aggiunge De Luca.

Risorse alla Campania

“Abbiamo presentato degli ammendamenti che riguardano la Sanità. Sapete che la Campania riceve meno risorse per il fondo nazionale sanitario. Credo che sia bene che i nostri concittadini guardino questi problemi. Ci sono forze politiche che rapinano consapevolmente la regione Campania di 300 milioni di euro l’anno. Vi è un altro furto a danno della Campania da parte del Ministero dell’Economia, che deve restituire alla Campania 240 milioni di euro come sancito da una sentenza della Corte dei Conti, ma fanno finta di non sentirci. Ne ho parlato con il Presidente del Consiglio. Ho parlato a lungo anche con Ministro dell’Economia (Roberto Gualtieri ndr.) che è persona amica e garbata ma mi auguro dia cenni inequivoci di esistere, non vorrei che nel frattempo fosse spirato e non vorrei leggere su qualche manifesto che la sua anima è volata lasciandoci in questa valle di lacrime. E’ bene che i cittadini campani sappiano che gli esponenti politici campani non stanno facendo niente per la Campania”.

Assistenti civici

“Nel frattempo hanno deciso che impiegheranno 60mila assistenti volontari, il governo ha deciso questa straordinaria operazione, direi mistica. Questi assistenti volontari cosa devono fare? Possono fare la multa a chi non può portare mascherina? No. Possono intervenire a controllare la movida? No. Possono regolamentare il traffico? No. Allora noi abbiamo chiesto: cosa devono fare? In pratica faranno gli esercizi spirituali. Andranno in giro con il saio con su scritto ‘pentiti’ tra gli stand della frutta. Abbiamo chiesto se hanno qualche specializzazione? No, si sono formati nella scuola del niente e sono chiamati a fare nulla. Bene, possiamo consolarci. Il governo ha dato vita ai movimenti spirituali che andranno in giro per il centro storico a portare la buona novella. Mi auguro non vengano a bussare alla porta di casa alle 3 del pomeriggio, quando uno di noi si sarà assopito per fare la pennichella. Mi auguro non creino fastidio alla Protezione Civile. Non vorrei che si carichino anche degli assistenti spirituali. A volte sembra convincersi che in questo Paese l’unica cosa seria sia il cabaret”, ha detto il governatore campano durante la conferenza stampa.

Pensioni

“In Campania noi siamo modesti artigiani della politica e non abbiamo questi slanci mistici, ci siamo preoccupati di fare una bella operazione di cui siamo orgogliosi. Da oggi verranno caricate le pensioni al minimo raddoppiate. Parliamo di 500 euro in più per il mese di maggio e giugno. Abbiamo fatto una convenzione complessa con l’Inps e li ringraziamo. Hanno mostrato un grande attaccamento al lavoro. Noi lo abbiamo fatto per un ideale sociale: perché i nostri pensionati utilizzano quello che hanno per darlo ai figli e ci è sembrato un atto doveroso. Parte da oggi il contributo integrativo per gli stagionali del turismo, 300 euro per 4 mesi. Siamo orgogliosi, come cittadini di campani, di aver condotto in porto questa grande operazione sociale che si aggiunge ai 2000 euro per i professionisti. In Italia nessuno ha fatto quello che abbiamo fatto noi”, ha aggiungo il Presidente della Regione Campania.

Movida

“Noi ci orientiamo ogni settimana per rimodulare le ordinanze. Abbiamo deciso di prolungare l’orario dei bar fino all’una di notte. Ma non è consentita la vendita per asporto di alcolici dopo le 22. Il problema non sono i giovani e neanche i gestori di bar, che sono persone perbene. Invito i ragazzi a non bere superalcolici perché fanno schifo. Noi vogliamo che parta la movida, che sia fatta di momenti di gioia niente cafonerie e baby gang. Vogliamo sia possibile vivere con allegria e in sicurezze le nostre serate. Stiamo lavorando per i ragazzi e le ragazze e anche per i gestori del bar”.

Vaccinazioni e Ariano Irpino

“Prepariamoci alle vaccinazioni. Lo dico ai più anziani, ma devono essere fatte anche alla popolazione infantile. A settembre avremo una macchina da guerra per fare test e tamponi. Garantiremo screening in tempi rapidi, anche in autonomia per alcuni territori. Abbiamo fatto un’operazione straordinaria ad Ariano Irpino: in nessuna parte d’Italia è stata fatta una campagna di test sierologici, con prelievi del sangue. Abbiamo avuta una risposta eccezionale dai cittadini. E questi risultati verranno messi a disposizione del comitato scientifico nazionale. Abbiamo fatto un investimento enorme su Ariano, dai controlli derivanti dai test sierologici sono emersi 650 positivi, cioè hanno maturato anticorpi nei confronti del covid, poi abbiamo fatto il tampone che è l’unico strumento affidabile per dimostrare la positività e sono risultati positivi 60 persone. Abbiamo, dunque, lo 0,4% dei positivi sul totale della popolazione. La carica virale era molto bassa. Tuttavia, per fare un’operazione rigorosa e dare serenità ai cittadini di Ariano Irpino, metteremo in isolamento le persone positive e ricostruiremo la catena dei contatti”, ha concluso De Luca.