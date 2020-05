Coronavirus a Napoli, il bollettino: zero contagi e 23 guariti in un giorno

Napoli. Nessun nuovo contagio nelle ultime 24 ore nel capoluogo partenopeo. Aumentano i guariti, nella giornata odierna l’Asl Napoli 1 ne registra 23.

Sono i dati comunicati dal Comune di Napoli che ha diramato, come di consueto, il resoconto giornaliero sulla diffusione del virus. Nell’aggiornamento odierno l’Asl Napoli 1 aggiunge 10 nuovi casi di pazienti: 8 dei quali già guariti e 2 purtroppo deceduti nei mesi scorsi ma solo oggi rilevati.

Coronavirus a Napoli

Sin dall’inizio della epidemia i casi positivi sono stati 998 in totale (+0 rispetto a ieri). I deceduti per Coronavirus sono 128(+2 decessi segnalati dall’Asl, ma verificatisi nei mesi scorsi ). Le persone guarite sono 678 (+23 rispetto a ieri).

Attualmente positivi a Napoli sono 192 persone ( -15 rispetto a ieri che erano 207). I ricoverati in ospedale sono 39. Solo 3 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. Infine, sono 153 (-15 rispetto a ieri) le persone in isolamento a casa.