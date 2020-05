Giugliano, si va verso un altro sgombero del campo rom di via Carrafiello

Il campo rom di Giugliano va verso un altro sgombero: il terzo in 4 anni. Oltre 300 persone furono spostate nel 2016 da Masseria del Pozzo, dove vivevano a ridosso di una discarica, poi nel maggio 2019 dal cosiddetto ‘fosso’ di via Vaticali al confine con Qualiano, ed ora dovranno lasciare pure l’accampamento di via Carrafiello.

Giugliano, campo rom verso terzo sgombero in quattro anni

La direttiva della procura doveva già essere eseguita a febbraio, poi rinviata a causa della pandemia. Ieri il commissario che attualmente guida l’ente giuglianese, il prefetto Umberto Cimmino, ha incontrato associazioni, forze dell’ordine ed esponenti della chiesa giuglianese. Si cercano soluzioni alternative prima dell’intervento di ruspe e mezzi blindati della polizia. Sul tavolo c’è anche l’esempio virtuoso della comunità di San Pio X guidata da don Francesco Riccio, che è riuscita ad integrare un gruppo di rom che ora vivono in un’abitazione del centro pagando regolare fitto.

Sono ancora disponibili infatti i fondi, partiti con la giunta Poziello, che permettono a quesi nuclei familiari un bonus di 5mila euro per un’abitazione. Nelle prossime settimane dovrà essere trovata la soluzione altrimenti, ha annunciato il commissario, verso la fine di giugno non si potrà evitare un nuovo sgombero con tutti i residenti, tra cui centinaia di bambini, che continueranno a vagare senza trovare pace.