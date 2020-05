Spostamenti tra regioni dal 3 giugno, decisivi i dati di oggi: torna l’ipotesi della quarantena obbligatoria

Spostamento regioni. Ormai la data del 3 giugno è alle porte e a in queste ore il governo farà sapere la questione sullo spostamento fuori regione. Oggi il ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità faranno arrivre al governo i risultati del monitoraggio settimanale sull’andamento del contagio: la base scientifica che servirà all’esecutivo per prendere la decisione. Una decisione per nulla facile anche considerate le polemiche roventi tra le Regioni.

Il monitoraggio

Oggi dunque si saprà in che categorie sono ricomprese tutte le regioni italiane in base all’indice di rischio: basso, moderato o alto. Il treporto tiene conto di 21 indicatori, tra i quali assume particolare importanza il cosiddetto indice Rt, il tasso di contagiosità del coronavirus. Ma non solo: i due algoritmi terranno conto di numero di tamponi, nuovi malati, guariti, capacità di tenuta del sistema sanitario e altro ancora. Il porimo di questi report solo tre regioni ponevano problemi: Lombardia, Umbria e Molise fascia “moderata”. Quello della settimana scorsa metteva solo la Val d’Aosta con un indice Rt superiore a 1. Volendo sintetizzare, l’indicatore più importante sarà quello dei nuovi contagi.

Frontiere aperte dal 3 giugno

Un’ipotesi su cui si sta ragionando è quella di lasciar cadere i divieti disponendo però la quarantena obbligatoria per chi si sposta da una regione all’altra. Un escamotage che servirebbe a stoppare movimenti di massa ma che è altamente improbabile: dal 3 giugno sarà infatti possibile venire in Italia, senza quarantena, per tutti coloro che risiedono nell’area Schengen e in Gran Bretagna.

Sarebbe impensabile consentire a loro di circolare liberamente mentre gli italiani dovrebbero rimanere in isolamento per 14 giorni. Quel che è certo, ribadiscono fonti di governo, è che la decisione che verrà presa varrà per tutti. Se qualche governatore dovesse fare un passo più lungo, con ordinanze restrittive rispetto alle scelte dell’esecutivo, scatterà l’impugnazione.