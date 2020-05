Campania, arrivano maltempo e correnti fredde dall’Est: a rischio ponte del 2 giugno

L’estate batterà per un po’ in ritirata. A dirlo le previsioni meteo dell’ultimo weekend di maggio. Arriveranno infatti, al Sud come in Campania, nuove correnti fresche dall’Adriatico che spazzeranno via l’alta pressione di questi giorni. Sarà infatti un tempo all’insegna dell’instabilità quello che caratterizzerà quest’ultimo scorcio di maggio. Da domani, 29, si prevedono in Campania rovesci e piogge in gran parte del territorio.

Campania, crollano le temperature: arriva il maltempo

Nel pomeriggio di venerdì e per tutta la giornata di sabato 30 sono previste precipitazioni, alcune a carattere temporalesco, soprattutto sui rilievi montuosi. Il tempo resterà variabile anche nella giornata di domenica. Il termometro registrerà un brusco calo delle temperature. Le massime precipiteranno anche sotto i venti gradi nell’entroterra. Le minime resteranno invece stabili e oscilleranno tra i 14 e i 16 gradi.

Le condizioni meteo non miglioreranno purtroppo neanche in vista del ponte del 2 giugno. Sia lunedì che martedì è prevista ancora instabilità e clima più fresco, con raffiche di vento in arrivo. Anche all’inizio del mese non si escludono rovesci a carattere temporalesco. Gli amanti della tintarella del mare dovranno mettere i costumi da parte e ritornare in spiaggia soltanto a partire da mercoledì giovedì, quando le temperature risaliranno e con esse tornerà anche una maggiore stabilità.