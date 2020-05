Napoli, le Frecce Tricolori sorvolano la città: spettacolo unico al mondo. Il video

Sono le 14 e 40 quando le Frecce Tricolori sorvolano la città. Gli aerei dell’Aeronautica Militare Italiana hanno sorvolato prima il lungomare di Napoli, giungendo ai Campi Flegrei, poi sono tornati indietro in direzione Caserta passando di nuovo lungo il litorale.

Frecce Tricolori, lo spettacolo in diretta su Canale 98

Passata l’ora di pranzo, sono tantissimi i curiosi che si sono radunati sui punti più alti della città, dal Vomero a Posillipo, per assistere allo spettacolo delle Frecce Tricolori. Il passaggio annunciato è arrivato alle 14 e 40. Grazie a un cielo terso e a un clima mite, il passaggio degli aerei è stato visibile in gran parte della città, anche dal lungomare. La pattuglia acrobatica ha solcato il cielo della città da Est a Ovest, fino a raggiungere Pozzuoli. Hanno poi fatto “inversione di rotta” per riattraversare lo spazio aereo di Napoli e infine raggiungere Grazzanise, provincia di Caserta, sorvolando sopra i comuni della provincia nord del capoluogo. La redazione di Teleclubitalia ha seguito lo spettacolo in diretta su Canale 98 e su Facebook.