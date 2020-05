“Lei risulta contatto di Coronavirus”, l’sms terrorizza i cittadini lombardi: “errore informatico”

Lombardia. Per un errore informatico, alcuni assistiti hanno ricevuto nella serata di lunedì 25 maggio un sms che riportava il testo seguente: “Ats Milano. Gentile Sig/Sig.ra lei risulta contatto di caso di Coronavirus. Le raccomandiamo di rimanere isolato al suo domicilio, limitare il contatto con i conviventi e misurare la febbre ogni giorno. Se è un operatore sanitario si attenga alle indicazioni della sua Azienda”. Il giorno dopo ne è arrivato un altro con una rettifica. Poche parole che hanno terrorizzato i destinatari del messaggio per diverse ore: “Le raccomandiamo di rimanere isolato al suo domicilio, limitare il contatto con i conviventi e misurare la febbre ogni giorno – si legge nel testo – se è un operatore sanitario si attenga alle indicazioni della sua Azienda”.

L’sms è stato un errore informatico

È stato necessario attendere il giorno dopo per ricevere un nuovo messaggio, questa volta di rettifica. A scriverlo è sempre l’Ats di Milano che spiega: “Per un errore informatico, alcuni assistiti hanno ricevuto nella serata di lunedì 25/05 un SMS – si legge nel testo – agli interessati è stato inviato un ulteriore SMS di rettifica nella giornata di martedì 26/05. Per eventuali informazioni è possibile contattare il numero di telefono 02/85781. Ci scusiamo per il disagio”.

Polemiche per il messaggio dell’Ats di Milano

Pur trattandosi di un errore informatico sono numerose le polemiche nate dopo l’invio dell’sms in un momento in cui l’operato e la gestione dell’emergenza Covid-19 da parte della regione Lombardia è sotto la lente d’ingrandimento.