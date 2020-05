La furia dei titani: trama, cast e curiosità del film su Italia 1

La furia dei titani è il film in onda giovedì 28 maggio 2020 su Italia 1. Wrath of the Titans è un film del 2012 diretto da Jonathan Liebesman, sequel di Scontro tra titani del 2010.

La furia dei titani: trama

La pellicola è ambientata dieci anni dopo la distruzione del crudele Kraken ad opera di Perseo. Il coraggioso figlio di Zeus, portata a termine la sua missione, decide di vivere un’esistenza tranquilla passando le giornate con il piccolo Elios e attività rilassanti come la pesca.

Tuttavia la pace è destinata a durare poco e la furia dei Titani travolge le divinità. queste ultime infatti non hanno i poteri di una volta a causa degli esseri umani che non compiono più atti di devozione nei loro confronti. Si prepara quindi una battaglia epica che potrebbe cambiare per sempre le sorti dell’Olimpo.

La furia dei titani: cast

Sam Worthington: Perseo

Liam Neeson: Zeus

Ralph Fiennes: Ade

Danny Huston: Poseidone

Rosamund Pike: Andromeda

Édgar Ramírez: Ares

Bill Nighy: Efesto

Toby Kebbell: Agenore

John Bell: Elios

Lily James: Korrina

Alejandro Naranjo: Mantius

Freddy Drabble: Apollo

Kathryn Carpenter: Atena

La furia dei titani ha incassato 83670083 $ nel Nord America e 221600000 $ nel resto del mondo, di cui 5447003 $ in Italia, per un totale complessivo di 305270083 $, a fronte di un budget di 150 milioni.

Il film ha ricevuto generalmente recensioni negative da parte dei critici cinematografici. Liam Neeson ha ricevuto una nomination ai Razzie Awards 2012 come Peggior attore non protagonista.