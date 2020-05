“Cenando sotto un cielo diverso”, chef stellati in tour per solidarietà

Cenando Sotto un cielo diverso, l’evento Eno gastronomico che coinvolge più di 100 chef tra cui diversi stellati questa estate non ci sarà. In realtà, non si terrà con la solita formula, cioè quella che prevede la presenza di centinaia di persone a degustare le delizie preparate dagli chef per una causa benefica. Cenando, così, si trasforma in un tour di solidarietà nelle mense e nelle Caritas.