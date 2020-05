Un dottore è stato picchiato per aver difeso una donna picchiata in strada dal suo presunto compagno. L’aggressione si è consumata ieri notte, in via Loffredo, nel quartiere Vasto, a Napoli.

Napoli. Picchia la compagna in strada, medico la difende e viene malmenato

La denuncia arriva da Nessuno Tocchi Ippocrate, l’associazione che segnala gli episodi violenti di cui sono vittime i sanitari.

La postazione 118 dell’Ascalesi, racconta l’associazione, era in via Loffredo, subito dopo un intervento, quando ha visto un uomo di origini africane che stava picchiando barbaramente una donna, probabilmente sua connazionale. Il medico è sceso dall’ambulanza e si è messo fra i due, cercando di fermare il 29enne originario del Ciad.

A quel punto il giovane si è scagliato anche contro di lui. Prima gli ha intimato di farsi gli affari suoi, sottolineando che quella donna era “di sua proprietà”, poi l’ha insultato, spintonato e ha cominciato a colpire anche lui.

“Nonostante tutto il medico cerca di mettere la donna al sicuro – scrive su Facebook Nessuno Tocchi Ippocrate – ma l’aggressione continua, perché l’uomo percuote la testa della donna più e più volte contro l’ambulanza. Così l’equipaggio allerta immediatamente le forza dell’ordine, le uniche in grado di ristabilire l’ordine in questa ondata di violenza inaudita contro una donna”.

L’arrivo della Polizia

Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato. Il ragazzo è stato denunciato per aggressione e percosse. La compagna ha riportato lievi ferite, non è stato necessario il ricorso alle cure mediche. il medico successivamente si è recato negli uffici delle forze dell’ordine per sporgere denuncia.