Napoli. Niente mare e aperitivi in spiaggia, sarà un week end di pioggia: le previsioni

Una condizione di instabilità che condizionerà tutto il fine settimana di sabato 30 e domenica 31 maggio, quando si prevedono piogge sparse su tutta la regione, seppur a macchia di leopardo, ma anche di carattere temporalesco. Meglio invece il clima in vista del ponte del 2 giugno, che quest’anno cade di martedì: si attendono sole a tratti e temperature di nuovo in aumento, dopo il calo previsto per il fine settimana.

Durante il fine settimana di pioggia, saranno i venti a creare particolari problemi. Con la nuova settimana, ed il ponte del 2 giugno, torneranno invece ai valori di questi giorni, anche se a partire dal 3 giugno torneranno a soffiare con raffiche di venti chilometri orari.

Niente mare

Insomma, niente mare e aperitivi in spiaggia per questo nuovo week end post quarantena. Bisognerà attendere il ponte del 2 giugno per qualche uscita con amici e famiglia, tenendo sempre in considerazione i protocolli di sicurezza.